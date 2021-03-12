شاهد.. إصابة محمد رمضان بحروق شديدة خلال تصوير “موسى”

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض الفنان المصري محمد رمضان لإصابة شديدة اليوم الجمعة، خلال تصوير مشاهده في مسلسل “موسى”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

ونشر محمد رمضان فيديو له أثناء تلقيه الإسعافات الأولية بعد إصابته بحرق في ظهره، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وقال: “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير انهاردة، ولكن الحمد لله الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي كله في حبكم يهون”.

مسلسل “موسى” يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي ، وتدور أحداث المسلسل في أجواء صعيدية.