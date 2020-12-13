شاهد: أول ظهور لوالدة مي عز الدين

المستقلة /- أكثر ما يهتم به الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، هي حياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

ويوجد الكثير من النجمات يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن.

ومن أبرز هؤلاء النجمة المصرية مي عز الدين، التى نشرت عبر حسابها الرسمي، تطبيق الصور (إنستغرام)، صورة لها شهدت ظهور والدتها التى خطفت الأنظار بالتطابق الشكلي مع إبنتها، وأرفقت مي تلك الصورة بالتعليق قائلة: “كل حاجه لي”، في إشارة إلي أهمية والدتها الكبيرة في حياتها.

وقررت الفنانة ​مي عز الدين​ مقاطعة الإعلام وعدم الظهور في أي مقابلة إعلامية، وهو الامر الذي كشفت عنه الإعلامية المصرية ​لميس الحديدي​ في حلقة من برنامجها كلمة أخيرة، الذي تقدمه على قناة ON، والتي كانت حلقة خاصة إحتفالا بنجاح مسلسل خيط حرير الذي تقوم ببطولته عز الدين.

وقالت الحديدي: “أحترم قرارها جداً، فهي تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام، أحترمها ولكن أتمنى ألا يستمر هذا القرار طويلا، وعوضت مي عز الدين غيابها عن البرنامج بإرسالها رسائل مكتوبة لكل من المخرج إبراهيم فخر الدين والمؤلف محمد سليمان والممثلة سوسن بدر والممثلة هنادي مهنا، على لسان لميس الحديدي”.

ويشارك في بطولة مسلسل خيط حرير، الذي يُعرض حالياً على شاشة قناة ON ، كلًا من، محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.