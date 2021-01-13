شاكيرا تلجأ لبيع حقوق أغانيها بسبب فيروس كورونا

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المستقلة/ منى شعلان/ أبرمت النجمة العالمية شاكيرا ، صفقة مع شركة هيجنوسيس سونج فاند المسجلة في بورصة لندن، من أجل بيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية، وفقا لما ذكرته الشركة اليوم الأربعاء، بعد أن قوضت أزمة تفشي فيروس كورونا إيرادات حفلات الغناء.

حيث أوقفت الجائحة تقريبا إيرادات حفلات الغناء المباشرة، وسعى عدد كبير من الفنانين لبيع حقوق ألبوماتهم الموسيقية. وباع بوب ديلون أغانيه الشهر الماضي، وتبعه آخرون منهم نيل يونج.

وباعت شاكيرا أكثر من 80 مليون تسجيل، وحصلت ثلاث مرات على جائزة جرامي، ولديها قائمة متابعين ضخمة على منصتي البث الموسيقي سبوتيفاي ويوتيوب، ومن جانبه أشاد ميرك ميركورياديس مؤسس شركة هيجنوسيس سونج فاند ، بالصفقة مع شاكيرا، واصفا إياها بأنها “ملكة الموسيقى اللاتينية”.

وقالت شاكيرا (43 عاما) في بيان “عندما كنت في الثامنة من عمري، قبل أن أمارس الغناء بفترة طويلة، كنت أكتب لأجد معنى للعالم”، وأضافت “كل أغنية تعكس ما كنت عليه وقت كتابتها، لكن بمجرد أن تخرج الأغنية إلى العالم، فهي لا تكون ملكا لي وحدي بل لكل من يقدرونها… أعلم أن هيجنوسيس ستكون بيتا عظيما لأغنياتي”.

وعزز انتعاش البث الموسيقي الإلكتروني، الذي أعاد الكثير من الأغاني القديمة إلى موقع الصدارة هذه الأيام، من قيمة الاستثمار في هذا المجال ، وقال بنك الاستثمار جيه.بي مورجان إن هيجنوسيس تمثل استثمارا جذابا نظرا لإيراداتها في الأجل الطويل بسبب قوانين حقوق الملكية الفكرية.

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