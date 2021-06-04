سيدة تونس الأولى تلفت أنظار مواطنيها فى أول إطلالها لها

المستقلة/-أحمد عبدالله/أثارت إطلالة زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد، القاضية إشراف شبيل، في بروكسل، إعجاب الناشطين في تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتعد إطلالة السيدة التونسية الأولى خلال لقاء العاهل البلجيكي وزوجته في القصر الملكي في بوركسل، الأولى من نوعها في زيارة رسمية، حيث أنها لم يسبق أن شاركت في فعاليات سياسية إلى جانب زوجها.

وارتدت القاضية إشراف شبيل، تنورة سوداء طويلة وعليها سترة دانتيل سوداء بأكمام طويلة، حيث اعتبر ناشطون تونسيون أن اللون الأسود أضفى لمسة من الأناقة على إطلالة السيدة التونسية الأولى.

وكانت القاضية شبيل رافقت زوجها الرئيس قيس سعيد أمس الخميس، خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل من أجل المشاركة في أشغال القمة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي.

 

 

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