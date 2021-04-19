سوريا.. المحكمة الدستورية تتسلم أول طلب ترشح للانتخابات الرئاسية اليوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تسلمت المحكمة الدستورية العليا السورية، يوم الإثنين، أول طلب ترشح للانتخابات الرئاسية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، الإثنين، أن ”المجلس تلقى إشعارا من المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبد الله سلوم عبد الله طلبا اليوم إلى المحكمة أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام سورية، فإن سلوم من مواليد حي المزرعة بدمشق عام 1956، وهو غير معروف في الوسط السياسي السوري.

وكان صباغ أعلن الأحد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور اعتبارا من يوم الإثنين.

ودعا صباغ الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام الرسمي من يوم الـ28 من نيسان 2021.

وحدد مجلس الشعب السوري أمس الأحد، السادس والعشرين من أيار/ مايو، المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية، التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه على رأس بلد دخل النزاع فيه عامه الحادي عشر.

ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات. وهو الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/ يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%.

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