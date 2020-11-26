سمية الخشاب تعلّق على إيقاف مسلسلها مع محمد رمضان

المستقلة /- كشفت الممثلة المصرية سمية الخشاب عن موقفها بعد إيقاف مسلسل “موسى”، والذي تشارك في بطولته مع النجم المصري محمد رمضان، بسبب اتّهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وشاركت الخشاب صورة عبر حسابها على “إنستغرام”، وتلقّت الكثير من التعليقات حول إيقاف المسلسل، حيث سألت إحدى متابعاتها عن شعورها بعد إيقاف المسلسل قائلةً: “القمر زعلانة عشان المسلسل؟”، لتردّ سمية الخشاب: “لا مش زعلانة كله خير بإذن الله“.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت في اجتماعها الطارئ، الذي عقدته في مقر النقابة، قراراً بإحالة الفنان محمد رمضان المتّهم بالتطبيع مع إسرائيل، الى التحقيق على خلفية الصور المنتشرة له مع مجموعة من الفنانين الإسرائيليين.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن التحقيق سيكون في الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل، نظراً الى وجود رمضان خارج البلاد، كما أعلن إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.