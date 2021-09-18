سمكرية البني آدمين تتصدر محركات البحث بعد عملها الصادم

المستقلة /- بعد تصدرها محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، انتشرت تساؤلات حول أسباب إخلاء سبيل”ولاء محمد” المعروفة بـ “سمكرية البني آدمين” في مصر بعد يومين فقط من ضبطها، رغم اعترافها بمزاولة مهنة على خلاف المؤهل الدراسي.

وتم ضبط ولاء، والحاصلة على دبلوم تجارة ولم تتخرج في أي كلية طبية، بعد أيام من ضبط “سمكري البني آدمين”، والذي انتشرت له فيديوهات لعلاج المشاهير على مواقع التواصل، وتجاوز عدد متابعيه المليونين على موقع”تيك توك”، ليواجه بعدها العديد من الاتهامات.

وبدا أن خلافات “سمكرية البني آدمين” لم تفرق بينهما طويلا، حيث عادا لمواجهة ذات التهم أمام النيابة والتي تضمنت ممارسة مهنة العلاج الطبيعي دون مؤهل، وإنشاء مركز طبي بدون ترخيص قبل أن تخلي النيابة سبيل “ولاء محمد” بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشف محامي ولاء محمد ، وأكد أن ولاء لم تنفِ حصولها على دبلوم التجارة، وعملها كمُدربة للياقة البدنية في نفس الوقت، وقال إن موكلته حاصلة على التراخيص اللازمة لمقرها الطبي، ولديها “كارنيه”من نقابة المهن الرياضية وتخصصها في اللياقة البدنية منذ أكثر من 15 عاماً.

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