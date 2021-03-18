سلطة الطيران: أكثر من 2 مليون مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية خلال 2020

المستقلة / – أعلنت سلطة الطيران المدني،أن أكثر من مليوني مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية خلال عام 2020.

وقالت السلطة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “مجموع المسافرين المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية بلغ (2،003،279) مسافرا وبعدد رحلات بلغت (24،983) رحلة هابطة ومغادرة والتي كانت معظمها لإجلاء ونقل مواطنينا العراقيين العالقين في دول الخارج من خلال الالتزام الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وأكدت السلطة أن ” تلك الإحصائية التي أصدرتها شعبة تخطيط واقتصاديات النقل الجوي التابعة للسلطة، شملت مجموع المسافرين والرحلات في المطارات العراقية وكل من (بغداد ،البصرة ، النجف ،أربيل ، السليمانية ) والتي جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من قبل المعنيين في تلك المطارات مع مجموعة من التسهيلات والخدمات التي منحت لشركات الطيران العاملة بهدف تعزيز واقع خدماتها للمسافرين الكرام”.

وبينت أن “العدد الكلي للمسافرين المتنقلين القادمين والمغادرين عبر مطار بغداد الدولي بلغ (928983) مسافرا برحلات بلغت (11391) رحلة ، كما بلغ مجموع المسافرين إلى مطار البصرة الدولي( 198048)مسافر وبلغ مجموع الرحلات فيه( 2969 )رحلة”.

وأضافت أن “المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين إلى مطار النجف الأشرف (272770) مسافرا ومجموع الرحلات فيه بلغت ( 2836 ) رحلة، وايضاً كان المجموع الكلي للمسافرين لمطار أربيل الدولي (493454) مسافرا وبرحلات بلغت (5911)، وفيما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه (110024) مسافرا بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت (1876)رحلة”.