سلالة كورونا المتحورة تجتاح كربلاء وصحة المحافظة تحذر من كارثة

المستقلة /- حذرت دائرة صحة كربلاء المواطنين بوقوع كارثة صحية في حال عدم الالتزام بحظر التجوال والاخذ بالإجراءات الوقائية بعد اجتياح سلالة كورونا المتحور للمحافظة.

وقال مدير مدينة الامام الحسين الطبية الدكتور صباح الحسيني في كربلاء ان “هناك ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات في محافظة كربلاء التي تعتبر الآن ثاني محافظة في العراق من حيث عدد الاصابات وهذا مؤشر خطير”، مبيناً انه “في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال والاجراءات الوقائية قد نفقد السيطرة على زمام الامور وتحدث كارثة صحية في الاصابات”.

وبين الحسيني ان “هناك 80% حالتهم شديدة راقدين في المستشفيات الحكومية والعشرات في البيوت لم تراجع المراكز الصحية لذلك نهيب بالمواطنين الالتزام بالحظر التجوال ولبس الكمامات والكفوف”.

وفي وقت سابق صرح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي انه إذا استمر هذا التصاعد السريع لفيروس كورونا وخاصة زيادة الاصابات بالسلالة الجديدة فان ذلك خطر على السلطات الصحية في العراق وقد يجبر خلية الازمة الى فرض حظر التجوال الشامل.

وأوضح ان الحظر سيستهدف الكرخ وكربلاء والنجف ومن المؤكد انه في ظل هذه الظروف فإننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل في تلك المحافظات.