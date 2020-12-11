سقوط 3 قذائف وانفجار عبوة ناسفة في ديالى

المستقلة /- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة (11 كانون الأول 2020) أن مدنياً أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة، فيما سقطت قذائف هاون في حادثين منفصلين جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوسائل الإعلام، إن مدنياً اصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي قرب قرية الجديدة (22 كم جنوب بعقوبة) فيما سقطت 3 قذائف هاون في محيط منطقة البو الفياض (18 كم جنوب بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم أمس دون وقوع إصابات.

واضاف المصدر، أن القوات الأمنية شكلت فريق تحقيق لمعرفة دوافع الحادثين واعتقال المتورطين.

وتشهد مناطق جنوب ديالى وخاصة مناطق جنوب بهرز خروقات امنية متكررة منذ سنوات تسببت بمقتل وإصابة العديد من المدنيين.