سعودي يدّعي النبوة بطريقة بذيئة

المستقلة /- ألقت السلطات السعودية، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة،ويتلفظ بكلمات نابية”، كما انه صدم مركبات في طريق عام وهدد المارة بسلاح أبيض، حسب ما أفاد حساب الأمن العام السعودي التابع لوزارة الداخلية.

هذا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الشخص وتحويله على النيابة العامة، دون التطرق لتفاصيل أخرى حول الموضوع، كما تداول مغردون في تويتر مقطع فيديو لشخص يقف في طريق عام ويوجه شتائم نابية، وأخذ يردد عبارات عن نبوته، صارخا أنه “رسول الحق”.

يذكر ان شخصا ادعى النبوة وأنه “رسول مرسل من السماء برسالة سماوية” في لبنان، وكانت السلطات اللبنانية تلاحقه بتهم من بينها ازدراء الأديان، ويدعى نشأت منذر، وأثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحاته وتصرفاته الصادمة.