سعودي مصاب بالتوحد يحفظ القرآن بأرقام الآيات

المستقلة /- ضرب شاب سعودي المثل في قوة الإرادة، والعزيمة لتحقيق أهدافه، إذ تمكن رغم إصابته بمرض التوحد، من حفظ القرآن الكريم كاملًا بأرقام الآيات داخل المصحف الشريف في عام واحد فقط.

وقال الشاب عبدالرحمن الخالدي، خلال استضافته ببرنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية» إنه بدأ في حفظ كتاب الله عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وأتم حفظه بالكامل بعد عام واحد فقط وهو في الخامسة عشرة.

ونجح الخالدي في اجتياز الاختبار الذي أعده مقدم البرنامج، إذ تمكن من تلاوة الآيتين الخامسة عشرة من سورة آل عمران والخامسة من سورة الواقعة على الهواء مباشرة دون الرجوع إلى المصحف.

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