سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار

الليرة التركية
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المستقلة … مع بداية اسبوع جديد في العاصمة التركية انقرة سجلت الليرة التركية سعراً منخفضاً مقابل الدولار الامريكي.

حيث لا زالت سلسلة الخسارة لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار مستمرة مع نهاية الشهر الحالي / نوفمبر، وسجلت الليرة التركية اليوم سعر صرف مقابل الدولار بلغ 784 ليرة تركية لكل مائة دولار.

وهذا الانخفاض القوي الذي شهدته الليرة التركية لا زال مستمراً ومن المتوقع ان تصل الليرة الى سعر صرف 800 مقابل  كل مائة دولار خلال الشهر المقبل / كانون الاول من العام الحالي.

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