سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء
المستقلة .. تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء، بحسب رصد مختصين.
بغداد – بورصة الكفاح
145,350
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السعر في الصيرفات ( تقريبي )
145,000
145,750
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السليمانية / بورصة
145,650
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النجف / بورصة
145,500
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البصرة / بورصة
145,350
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اربيل / بورصة
145,575
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الموصل / جملة
145,600
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ديالى / جملة
145,500
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كركوك / جملة
145,550
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صلاح الدين / جملة
145,600
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