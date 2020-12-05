سعر صادم لـ فستان ليلى علوي في مهرجان القاهرة

المستقلة /- خطفت الفنانة ليلي علوي الأنظار بأناقتها إطلالتها الجذابة خلال ظهورها في ثاني يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وقد شاركت متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصور كشفت عن جمال إطلالتها.

وتألقت ليلى علوي بإطلالة عصرية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذو أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأسود المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأبيض.

وحمل فستان ليلى علوي في ثاني أيام مهرجان القاهرة توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana وبلغ سعر التصميم 4140 دولار أمريكي أي ما يقرب من 62 ألف جنيه مصري.

وانتعلت ليلى علوي حذاء ذو كعب عالي باللون الأسود ونسقت معه حقيبة صغبرة للغاية بنفس اللون فيما أكملت إطلالتها بوشاح أنيق مصنوع من الفرو مما منحها إطلالة أنيقة وجذابة.

وبدت ليلى علوي بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها و مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء الماضي، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.