سعد ناطق يؤكد وجود مفاوضات مباشرة بينه وبين الأهلي المصري

المستقلة /- أكد مدافع منتخب العراق وفريق الشرطة، سعد ناطق، وجود مفاوضات مباشرة بينه وبين الأهلي المصري، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وقال ناطق في تصريحات إعلامية إنه تلقى عرضين من الدوري المصري الممتاز، وكلا الناديين من الأندية الكبيرة على مستوى مصر والقارة الإفريقية، كاشفاً أن الأهلي دخل معه في مفاوضات مباشرة، ولكن الاتفاق النهائي لم يُحسم حتى الآن، لكون المسابقة المحلية ستنتهي في شهر آب/أغسطس المقبل في مصر..

وأضاف مدافع المنتخب العراقي أنه أتفق مع إدارة نادي الشرطة على البقاء مع الفريق للموسم المقبل، إلا في حال تلقى عرض احترافي خارجي، لكونه لا يريد أن يكرّر ما حدث له في الموسم الماضي، عندما رفضت إدارة النادي العراقي عرض الأهلي السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية.

وأسهم سعد ناطق، إبن الـ28 ربيعاً، في حسم لقب الدوري العراقي الممتاز للقيثارة الخضراء، كما يلقب نادي الشرطة، حيث يتصدر سلم الترتيب بـ79 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن الطلبة أقرب الملاحقين، ويحتاج لـ3 نقاط فقط ليتوج رسمياً، وذلك قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات.