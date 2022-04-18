سعد ناطق ضمن خيارات الاهلي المصري خلال الفترة القادمة

المستقلة /- كشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي الأهلي في ضم مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ووفقًا للتقارير الصادرة من داخل النادي الأهلي، فإن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يرغب في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف التقارير، أن طلب موسيماني جاء في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الأهلي بعد ابتعاد بدر بانون عن المشاركة بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وأيضًا الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة رفقة منتخب مصر أمام السنغال بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

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