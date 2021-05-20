“سرايا القدس” و”كتائب القسام” تقصفان قواعد وكيبوتسات إسرائيلية في غزة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الجناحان العسكريان لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” عن شنهما ضربات عسكرية جديدة على عدد من القواعد والكيبوتسات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة اليوم الخميس.

وأعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”، أنها استهدفت بقذائف هاون كيبوتس مارس الجديد وأطلقت رشقات من الصواريخ على كيبوتس نير اسحاق وقاعدة “تسيلم” البرية وقاعدة “مشمار هنيغف” اللوجستية في صحراء النقب.

بدورها، ذكرت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أنها قصفت برشقات من الصواريخ وعدد كبير من قذائف الهون الثقيلة كافة المستوطنات والمواقع الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأوضحت “سرايا القدس” أن قصفها طال العديد من الكيبوتسات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، بما فيها فجة ومارس الجديد وإيرز وكسوفيم ونيريم وزيكيم وأبو مطيبق ونحال عوز وكرم أبو سالم ورعيم وبئيري، بالإضافة إلى موقع “النصب التذكاري” ومستوطنة أشكول.

وأشارت “سرايا القدس” إلى أنها استهدفت خاصة بعدد من قذائف الهاون محطات توريد الطاقة الشمسية في محيط كيبوتس كرم أبو سالم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات والكيبوتسات في غلاف غزة منها كسوفيم وتسيلم ونحال عوز.

وأكدت إسرائيل أن أكثر من أربعة آلاف صاروخ أطلق من غزة منذ اندلاع الجولة الحالية من التصعيد حول القطاع مطلع الأسبوع الماضي.

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