سرايا القدس توجه رسالة تحذيرية إلى إسرائيل

المستقلة /- وجهت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – رسالة شديدة اللهجة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

وقالت سرايا القدس في رسالة إلى قادة إسرائيل “إلى قيادة العدو المجرم قدراتنا وإمكاناتنا بخير ولدينا مزيد”.

وتابعت سرايا القدس “وهذه صورة مصغرة جداً من إعدادٍ كبير أعددناه لمواجهتكم لشهور طويلة”.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صافرات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات غلاف غزة، وذلك عقب إطلاق المقاومة رشقة صاروخية جديدة نحو المستوطنات.

بدوره، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج إن “المقاومة أعادت العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية”، داعيا الجميع للانخراط في هذه المعركة والاصطفاف فيها.

وأوضح مشعل أن “المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، وغزة جعلت المستحيل ممكنا من خلال انتصارها للقدس”.

وأكد أن “المقاومة في غزة هشمت صورة الجيش الصهيوني ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم”.

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