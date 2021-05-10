“سرايا القدس” تطلق 30 صاروخا باتجاه مدينة سديروت..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت الإسرائيلية.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس في وقت سابق اليوم، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى بعد الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين هناك.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن “6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط عدد منها في مدينة القدس”، دون ذكر تفاصيل.

وأعلنت كتائب “القسام”، عن “توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”.

وقالت في بيان لها، إن “هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

وسمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.

من جهته، أفاد حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر “تويتر”، بأنه “تم تفعيل الإنذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل”.

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