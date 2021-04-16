“سخيف” نادية مصطفى تهاجم رامز جلال بسبب زوجها

المستقلة/- منى شعلان/ هاجمت الفنانة المصرية نادية مصطفى، مواطنها الفنان رامز جلال بعد سخريته من زوجها الفنان أركان فؤاد خلال حلقة أمس أثناء استضافته مطرب المهرجانات حمو بيكا ، في برنامجه “رامز عقله طار”.

وكتبت نادية مصطفى، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هتتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم.. مفهمتش ايه الإيفيه أو ايه اللي يضحك في أنه يقوله مانت لازم تقع مانت لابس جزمة أركان فؤاد !!!!!!”، وتابعت: “وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول”.

وكان رامز جلال قد سخر من حمو بيكا أمس، قائلًا: “البدلة اللي لابسها حمو بيكا مش مفصلها تزري، دي معمولة عند منجد، وفين الطربوش يا بيكا.. وليك حق تقع مانت لابس جزمة أركان فؤاد”.

وأضاف رامز ساخرًا: “حمو بيكا على سجيته ومش مستوعب حجم الشهرة اللي وصل لها، وسايب كرشه يكبر”.

وكان حمو بيكا ولوردينا ثالث ضحايا رامز جلال في “رامز عقله طار”، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

برنامج رامز جلال “رامز عقله طار” يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على “MBC مصر” الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 12:00 منتصف الليل.