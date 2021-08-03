سان جيرمان يشن حربا على مبابي

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن أحدث المستجدات بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد في “حديقة الأمراء”.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن مبابي بدأ الحرب مع سان جيرمان، وإدارة النادي استبعدته من المشاركة في السوبر الفرنسي أمام ليل على سبيل التحذير.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية أن إدارة سان جيرمان هددت مبابي بالبقاء في المدرجات خلال الموسم المقبل، إذا لم يوافق على تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد سواء بمقابل يصل إلى 100 مليون يورو هذا الصيف، أو يوقع مجانا للنادي الملكي في الصيف المقبل.

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