” سامسونج” تطرح جلاكسي اس 21..يناير المقبل

المستقلة/أمل نبيل/ قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز اليوم الأثنين، إن شركة “سامسونج” تستعد لاطلاق هواتفها الذكية الرائدة ” جلاكسي اس” قبل شهر من موعد طرحها المتوقع في الأسواق بهدف الاستحواذ على جزء من الحصة السوقية لهواتف ” هواوي” وتجنب المنافسة مع ” أبل”.

وتستعد سامسونج لاطلاق هاتفها الجديد ” جلاكسي اس 21″ أواخر يناير المقبل.

” وتنافست شركتي” سامسونج” و”هواوي على صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم، قبل أن تتراجع شركة هواوي للمركز الثاني بفضل القيود التي وضعتها الولايات المتحدة الصين،وقيدت إمداداتها من الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات.

ويأمل مسؤولو صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية أن تؤدي رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة إلى تخفيف بعض هذه القيود ، على الرغم من توقعهم أن تبقى الإدارة الأمريكية القادمة على الموقف الأمريكي المتشدد تجاه الصين.

ومن المتوقع أن تنفذ مخزونات هواوي من الرقائق المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية في وقت مبكر من العام المقبل.

وعلى الرغم من تصدر سامسونج لله اتف الذكية بدء من الربع الثالث من العام الجاري، الا انها تواجه منافسة حادة من هواتف صينية أخرى مثل شاومي وأوبو.

كما أطلقت شركة أبل، سلسلة هواتفها”أيفون” في أكتوبر الماضي وهو مايزيد من حدة المنافسة في سوق الهواتف المحمولة.