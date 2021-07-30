سامراء يتأهل إلى الدوري العراقي الممتاز

المستقلة/- تأهل فريق سامراء إلى الدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه اليوم الجمعة على الصناعات الكهربائية بركلات الترجيح (4-2)، إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1).

وحصل سامراء على ركلة جزاء، أضاعها اللاعب محمد عدنان في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، تمكن سامراء من تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 53 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

لكن الصناعات الكهربائية عاد للمباراة سريعا، من ركلة جزاء نفذها اللاعب مصطفى محمود، في الدقيقة 58.

وتمكن سامراء من حسم المباراة بضربات الترجيح، حيث أضاع ركلة واحدة مقابل 2 للصناعات الكهربائية، الذي هبط إلى الدرجة الأولى.