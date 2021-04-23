مصر.. سائق قطار ينقذ الركاب من الموت عقب سقوط كابل كهرباء علي القضبان..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الشرقية منذ قليل، مجموعة من الصور تكشف توقف قائد قطار “فاقوس – الصالحية” بالشرقية بجوار مزلقان “السحارة” في الصالحية الجديدة؛ بعدما لاحظ اعتراض كابل كهرباء طريق القطار وتدليه فوق القضبان.

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وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة حدثت بالقرب من محطة قطارات فاقوس وتم رفع الكابل من فوق القضبان وإبلاغ الجهات المسؤلة واتخاذ الإجراءت اللازمة واستئناف القطار لرحلته.

فيما يجري التأكد من صحة الواقعة وعن ما اذا كانت بمحافظة الشرقية او لا.

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وعلي جانب اخر فقد تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية بقرية شلشمون التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، يرافقه مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، والفرق الوقائية بالإدارة، والتي تم تنفيذها من خلال حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف النائب أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ والمستشار السياسي لرئيس حزب مستقبل وطن، وفي حضور عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب خالد مشهور والنائب أحمد البنا.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تشمل القافلة ٨ تخصصات طبية مختلفة منها “الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد، أنف وأذن”، وقام وكيل الوزارة بتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة.

شدد “مسعود”علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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