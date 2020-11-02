سائرون : 90 % من القوى السياسية لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة

القوى السياسية تخشى خسارة مقاعدها الحالية في البرلمان

المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان 80 – 90 % من القوى السياسية لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد .

وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة تابعته المستقلة : ان تلك القوى التي لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة ،لانها تخشى خسارة مقاعدها الحالية في البرلمان ، او انها تعتقد ان الاجواء الحالية غير مناسبة لاجراء الانتخابات ، لافتا الى ان رئيس الحكومة وضع القوى السياسية بزاوية حرجة عندما حدد موعد الانتخابات المبكرة في شهر حزيران المقبل “.

واوضح ان القوى السياسية اجمعت انها بالمقابل ستضع رئيس الوزراء ، في زاوية حرجة ، عبر استكمال الاركان التشريعية لاجراء الانتخابات وهي اقرار قانون المحكمة الاتحادية في الفترة المقبلة ، بعد ان تم اقرار قانون الانتخابات “.

وكان المسعودي اعلن في وقت سابق ان البرلمان سيشرع بتعديل قانون المحكمة الاتحادية لو تعديل القانون الحالي بداية الاسبوع المقبل “

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