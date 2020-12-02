سائرون تتدخل لحل مشاكل اللجنة الاولمبية وترطيب الاجواء

المستقلة / – عقد اجتماع بين طرفي أزمة اللجنة الأولمبية رعد حمودي وسرمد عبد الإله، بمبادرة من رئيس تحالف سائرون، في مساع لترطيب الأجواء وإيجاد مخرج.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “الاجتماع ركز على أهمية إبعاد الرياضة عن العقوبات وعدم تأثرها بالمشاكل”، لافتاً إلى “ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية للرسالة الأخيرة التي بعثت بها اللجنة الدولية”.

من جهته أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، أن “الاجتماع كان مثل دعوة عشاء لترطيب الاجواء وإيصال صورة طيبة بعد ان حصلت بعض الإشكاليات، حرصاً على تعزيز العلاقة الرياضية الطيبة بين الجميع وسلوك الطرق القانونية وانتظار قرار المحكمة العراقية للبت في القضية”.

وأضاف عليوي، أن “من الواجب على الشخصيات الرياضية أن تحافظ على العلاقات الطيبة بعيداً عن إثارة المشاكل وخلق نوعٍ من العداء بينهم”، مضيفاً أن “الأولمبية الدولية شريك في إقرار القانون الأخير الذي صدر عام 2019 وينص على أن الهيئة العامة هي السلطة العليا وبالنتيجة يكون القرار الذي يخرج من القضاء العراقي قراراً ملزماً للهيئة التي بدورها هي من تقرر من خلال اجتماع استثنائي كما هو موضح في الرسالة الأخير التي وجهت للاولمبية الدولية “.