زین العراق تحدث باقات “رواد النت” وتقدم باقات انترنت سریعة

المستقلة/- في إطار مواكبتها لمسيرها في ريادة قطاع الاتصالات والاستعداد للانطلاقة المرتقبة لخدمات الجيل الرابع في العراق، قامت زين العراق بتحديث باقات “رواد النت” من خلال زيادة حجم البيانات الممنوحة للمشتركين وإطلاق باقات جديدة يومية وأسبوعية وشهرية بأسعار مناسبة، بهدف تفعيل التواصل بين شرائح المجتمع وتمكين الشباب العراقي للتواصل مع العالم ومشاركة أفكارهم وأحلامهم كما يريدون ويطمحون على مدار الساعة.

وتتميز باقات الانترنت الجديدة بتوفيرها سرعة انترنت فائقة وقيمة عالية الجودة.

وتتيح هذه الباقات تحقيق أفضل تجربة للمشتركين خلال استخدامهم الانترنت للاستفادة من خدمات التطبيقات مثل التحميل والألعاب والموسيقى والفيديوهات وغيرها.

ويمكن لمشتركي زين العراق الاشتراك بسهولة عبر ارسال رمز اشتراك الباقة المفضلة لديهم برسالة نصية قصيرة على 21777، كما يمكن إلغاء هذه الخدمة أو تجديدها بالطريقة نفسها.

ويمكن معرفة تفاصيل عروض الانترنت والاشتراك عبر ارسال 100 برسالة الى 21777 او الاتصال بالرقم المجاني #321*

وذكرت شركة زين العراق انها تعمل على التأسيس لمرحلة ولعصرٍ جديد من خلال تقديم خدمات حصرية ومبتكرة لمشتركيها تواكب انطلاقة الجيل الرابع في العراق، وتساهم في تكريس خبرات كوادرها لتحقيق أفضل تجربة مشتركين في عموم العراق .

ومن الجدير بالذكر بأن تحديث باقات “رواد النت” بحجم البيانات المضاعفة والسرعة الاكبر وبأسعار مناسبة جاء ذلك تماشيا مع اعلان وزارة الاتصالات والمتمثلة ب‍الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية مؤخراً عن زيادة السعات الممنوحة وتخفيض أسعارها للشركات الذي مكنّ زين العراق بتقديم وتوفير ميزات إضافية وباقات انترنت مختلفة ومتنوعة تلبي احتياجات المشتركين ومستخدمي الانترنت في العراق على صعيد الاستخدام الفردي وللقطاعات الإنتاجية المتنوعة”

وتأتي هذه الخطوة ايضا بالتنسيق وحسب توجيهات وتوصيات الجهة التنظيمية لقطاع الاتصالات في العراق المتمثلة بهيئة الاعلام والاتصالات ودورها الرقابي والتنفيذي لتطوير ومراقبة قطاع الاتصالات بما يخدم المرحلة الحالية من اجل تقديم أفضل الخدمات والعروض المميزة التي تلبي طموح المشتركين. (النهاية)