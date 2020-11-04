زوج كيم كاردشيان يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بعد خسارته

المستقلة/ منى شعلان/ أدلى مغنى الراب الشهير كانييه ويست، وزوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بصوته فى الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة ، حيث أعطى صوته لنفسه كرئيس قادم للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت كانييه ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا:”أدلى بصوتى لأول مرة فى حياتى لانتخاب رئيس للولايات المتحدة، وهو صوت أعطيه لشخص أثق به تماما… أعطيه لنفسى”.

كما نشر ويست ، مقطع فيديو ، عبر موقع تويتر ، يظهر فيه وهو يشارك بصوته فى كودى بولاية وايومينج ويكتب اسمه فى بطاقة الاقتراع.

وأعلن المغنى الأمريكى كانى ويست، ترشحه للانتخابات الرئاسية فى عام 2024، بعد حصوله على 60 ألف صوت فقط فى الدورة الحالية ، حيث نشر صورة له على حسابه بموقع تويتر، وعلق عليها قائلا:” كانى 2024″ فى إشارة إلى نيته للترشح مرة أخرى.

وكان وست (43 عاما) أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية فى يوليو الماضى، وحاول تجميع قاعدة انتخابية له، ولكنه لم يحصل سى على 60 ألف صوت فقط، كان معظمها فى ولاية تينيسى.

كما حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان ، على التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية من أجل اختيار رئيس أمريكي جديد، وقد أعلنت فى وقت سابق لتأييدها الكامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية التي ينافس بها بشكل قوي مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، والتي من المقرر أن يعلنوا عن نتيجتها خلال الساعات القادمة.