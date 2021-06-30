زوج أحلام الشماسي يكشف سر نشر صور القبلات مع زوجته عبر السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ كشف رجل الأعمال الإماراتي مبارك الهاجري ، زوج الفنانة أحلام الشامسي، تفاصيل الحادث الذي تعرض له ابنه فاهد وشقيقه عبدالله خلال الفترة الماضية وتسبب في اشتعال السيارة بالكامل ونقلهما إلى المستشفى.

وأوضح مبارك الهاجري، زوج الفنانة أحلام، أنه كان برفقة ابنه فاهد وشقيقه قبل وقوع الحادثة ولكنه كان يسبقهما ببعض كيلو مترات بسيارته.

وخلال استضافته في برنامج “جاني الكلام” لم يستطيع مبارك الهاجري الاستماع إلى عرض تسجيل صوتي إلى شقيقه أثناء الحادث يرسل له رسالة قائلاً: “ارجع لنا نحنا عملنا حادث”، فتأثر كثيراً وطلب منه أن يتوقف عن تكرار التسجيل.

وأشار إلى انه رجع إلى ماكن الحادث وهو في غايق القلق على ابنه إلى أن استطاع سماع صوته هو وعمه وطلب من ابنه التحدث حتى يتأكد أنه بخير.

وتسبب شكل السيارة في صدمة مبارك الهاجري وهي تحترق بالكامل، مشيراً إلى أن الأمر كان صعباً للغاية لن ابنه وشقيقه لم يصابوا بأي جروج، متابعاً حديثه: “قلت اللهم لا اعتراض اللي ردّ عنهما هو عمل الخير اللي منعمله بينا وبين ربّنا”.

وعلق مبارك الهاجري، على الفيديوهات التي ظهر فيها معها أثناء تبادل الأحضان والقبلات.

ورداً على سؤال مذيع برنامج “جاني الكلام” الذي وجهه له قائلاً:” “ايش نفهم من هذه الصور كلها بوس وقبلات ما في خصوصية؟” بعد أن نشرت الفنانة أحلام مؤخرا عدداً من الفيديوهات الرومانسية التي تجمعها بزوجها مبارك الهاجري.

وأوضح زوج الفنانة أحلام الشامسي أن زوجته فنانة وطبيعي أن تنشر بعض تفاصيل حياتها اليومية، معلقاً: “يا اخي هذه فنانة وزوجتي يا اخي نحن عندنا حياتنا بهذا الشكل، أنا مو انسان عادي وهذه شخصية عامة مو انسانة عادية فنحن هذه حياتنا”، مضيفاً عن القبل: “هذه حب على الراس طبيعي”.

وتابع :”أنا احبها على راسها هي تحبني على راسي، إذا أنا ما دلعتها مين يدلعها”.

وكشف مبارك الهاجري سبب إعجابه بصورة كيم كارداشيان، موضحاً أنه يعمل في استشمار أمواله في شركات مستحضرات التجميل لذلك يتابع كيم كاردشيان، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية باعتبارها أحد المشاهير الذين يروجون لمستحضرات التجميل.

وخضعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مؤخراً لجلسة تصوير رومانسية جديدة رفقة زوجها مبارك الهاجري، وتداول الصور والفيديوهات الخاصة بالجلسة، العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الانتهاء من التقاط الصور، أثناء جلسة التصوير، قررت أحلام تصوير فيديو، لتتبادل مع زوجها رأيهما في هذه الجلسة.

ورحبت أحلام بزوجها وبدأت تصوير فيديو جديد، ليرد عليها مجاملا: “أسعدني وأفرحني وأصلج صدري الفوتوسيشن معاكي يا أم فاهد يا حبيبتي”، لتنفجر أحلام ضاحكة من مجاملته، حيث ظنت أنه سيتغزل بها هي وليس في جلسة التصوير.