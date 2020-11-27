زلزال عنيف يضرب العاصمة السورية دمشق

المستقلة /-أفادت وسائل إعلام سورية، بأن هزةً أرضية عنيفة ضربت منذ لحظات العاصمة السورية دمشق وبعض المناطق المجاورة للمدينة.

وذكر المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 60 كيلومترا، الساعة 00:08 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الهزة تبعد مسافة 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة جيرود، في ريف دمشق.

ومساء الثلاثاء، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عددًا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط.