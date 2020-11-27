زلزال عنيف يضرب العاصمة السورية دمشق

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /-أفادت وسائل إعلام سورية، بأن هزةً أرضية عنيفة ضربت منذ لحظات العاصمة السورية دمشق وبعض المناطق المجاورة للمدينة.

وذكر المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 60 كيلومترا، الساعة 00:08 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الهزة تبعد مسافة 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة جيرود، في ريف دمشق.

ومساء الثلاثاء، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عددًا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تأجيل تشييع جنازة مارادونا بسبب أعمال شغب وانتهاكات للنظام العام

اخر الاخبار

دعوى ضد فنان كويتي بتهمة الإساءة للكويتيين

اخر الاخبار

اغنية “بالبنط العريض” تقترب من 300 مليون مشاهد

رياضية

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للنهائي التاريخي

اخر الاخبار

أغذية مفيدة للرجال.. احرصوا على تناولها

اخر الاخبار

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

اخر الاخبار

منتجات “سامسونج” تعزز حضورها في السوق العراقية