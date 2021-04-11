زلزال بقوة 3 درجات يضرب خليج العقبة اليوم

المستقلة/- أحمد عبدالله/ ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، خليج العقبة، المطل على البحر الأحمر، حيث شعر به السكان في منطاق من الأردن ومصر وإسرائيل.

وجاء في بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد ”سجلت اليوم هزة أرضية بخليج العقبة شمال شرق مدينة شرم الشيخ المصرية“.

وكشف البيان أن وقت حدوثها عند الساعة 41 :55 :03 صباحا بالتوقيت المحلي، وبقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر.

يذكر أن مدينة مرسى مطروح المصرية شهدت الأربعاء الماضي هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال المعهد إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 192 كيلومترا شمال شرق مدينة مرسى مطروح.

بدوره أعلن مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية فجر اليوم الاحد، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجة جنوب مدينة العقبة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس مركز الزلازل الأردني غسان سويدان، ان الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات و40 كيلومترا جنوب مدينة العقبة.

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