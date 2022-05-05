ريما الجفالي تحقق انتصار مزدوج ضمن بطولة جي تي الدولية المفتوحة

المستقلة/- ترى ريما الجفالي، سائقة السباقات السعودية أن هذا الموسم سيكون مميزاً بالنسبة لها بعدما سجلت انتصارين متتاليين في فئة Pro-Am في أول بطولة دولية لها في البرتغال.

وخلال السباق في سيارة مرسيدس- AMG GT3 EVO # 18 مع فريق إس بي إس، حققت ريما أفضل بداية ممكنة ضمن سلسلة سباقات جي تي 3 في حلبة إستوريل. وكانت إلى جانب زميلها البريطاني آدم كريستودولو، الذي تقاسمت معه مهمة قيادة السيارة، في أعلى مستوى، وتمكنا من صعود منصة التتويج في كلا السباقين لتضمن ريما أول فوز لها في مسيرتها الرياضية.

وبعدما كانت تترقب أول ظهور لها خلال عطلة الأسبوع، أكدت ريما أن نتائجها في البرتغال ستمنحها الكثير من الثقة لبقية الموسم. وتقام الجولة التالية من بطولة جي تي العالمية المفتوحة في حلبة بول ريكارد في لو كاستليه بفرنسا خلال يومي 21 و22 آيار/مايو.

وقالت ريما: “الجولة الاولى كانت أحسن مما كنت أتوقع، كما أنني اكتسب الخبرة وأطور من مهاراتي في القيادة. أنا مستعدة للجولة القادمة، ولا شك أنه سيكون موسماً جيداً بالنسبة لي!”.

وأضافت “لم يكن لدي فكرة كيف سيكون أدائي بين السائقين الآخرين في البطولة. حاولت في السباق الأول أن أحافظ على مركزنا وعدم التعرض لأي حادث حتى تعود السيارة سليمة. وفي النصف الثاني من السباق، قدم زميلي آدم أداءً قوياً، وهذه بلا شك أفضل طريقة يمكننا أن نبدأ بها الموسم. وبشكل عام، أنا سعيدة للغاية، وأسعى لتحقيق هذه النتيجة من جديد. آمل أن يكون هذا السباق إشارة لما يمكننا أن نقدمه في الجولات القادمة”.

بعدما تأهلت في المركز الخامس على خط الانطلاق في السباق الأول، تجنبت ريما بحرص الاصطدام الذي وقع بين أربع سيارات في اللفة الأولى، والذي أدى إلى التوقف وظهور العلم الأحمر. وعندما استؤنف السباق، وصلت إلى المركز العاشر قبل أن تسلم مهمة القيادة لزميلها آدم لإكمال السباق.

ومع استمرار آدم في التقدم إلى المركز الرابع العام، تمكن الثنائي من التقدم ثمانية مراكز، الأمر الذي كان كافياً لتحقق ريما أول فوز لها في سباق جي تي.

بعد أربع وعشرين ساعة، قدمت ريما أداءً مميزة للمرة الثانية على الحلبة في السباق الثاني. وبعدما تولت مهمة القيادة من آدم الذي تأهل في المركز الثالث، عادت ريما إلى السباق في المركز الثاني العام، خلف رومان زيميان من كيسيل ريسينغ.

بعد ست دقائق على الانطلاق، واجهت ريما حركة مرور مزدحمة، وعبرت المنعطف الرابع من المسار الواسع بسبب ذلك. وتراجعت إلى المركز الرابع العام مع الحفاظ على المركز الثاني ضمن فئتها.

ورغم ذلك، نجحت بالاستفادة من خطأ لمدة 2.2 ثانية لتحقق صدارة سباق Pro-Am بعد تجاوز رومان زيميان في اللفة الأخيرة لتأمين الانتصار وإكمال أول عطلة أسبوع ضمن بطولة جي تي المفتوحة الدولية بصعود مزدوج إلى منصة التتويج.

وفي تعليق لها بعد الفوز في السباق الثاني، قالت ريما: “عندما عدت مرة أخرى، كنا لا نزال في المركز الثاني، وكان بإمكاني رؤية السيارة في المركز الاول، وقمت بالتركيز على الهدف. وفي الدورة الأخيرة، تعرض السائق في المركز الاول في فئتي لخطأ وتمكنت من تجنبه وتحقيق الفوز في سباق Pro-Am والمركز الثالث في الترتيب العام”.