ريما الجفالي تؤسس فريق “ذيبة موتورسبورت” لتعزيز سباق السيارات في السعودية

المستقلة/- اعلن فريق “ذيبة موتورسبورت” عن دخوله رسمياً إلى عالم سلسة سباقات جي تي 3 في عام 2022، تعزيزاً للنمو المتسارع لرياضة سباق السيارات في المملكة العربية السعودية.

وأسست ريما الجفالي، أول سائقة سباقات سعودية، فريق “ذيبة موتورسبورت” بهدف تقديم منصة محفزة لخوض المنافسات العالمية، فضلاً عن المشاركة وتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية للارتقاء برياضة السيارات إلى مستويات مميزة.

اكتسبت الجفالي، أول سائقة سباقات سعودية، سمعة مرموقة وشهرة عالمية بارزة في عالم السيارات، وأصبحت نموذجاً يحتذى بها بالنسبة للسائقين الطموحين في السعودية وخارجها، وتطمح الجفالي في ترك بصمة لها في المرحلة المقبلة خارج مسار السباقات، بالإضافة إلى متابعتها لتحقيق إنجازات رائدة، وتسجيل أرقام مميزة في مسيرتها المهنية.

و جاءت فكرت تأسيس فريق طموح، من سعيها الدائم إلى التطور وإحداث المزيد من التغيير الإيجابي في رياضة سباق السيارات.

دخلت الجفالي تاريخ سباقات السيارات العالمية في نوفمبر2019، عندما أصبحت أول سائقة في بلادها تشارك في مسابقة دولية في السعودية. واليوم تكتب فصلاً جديداً في مسيرتها الرياضية بإدارة فريق لسباق السيارات هذا العام، إلى جانب خوض المنافسات خلف عجلة القيادة.

ويوفر فريق “ذيبة موتورسبورت” منصة ومساحة للسعوديين، للتعرف على رياضة السيارات وصقل مهاراتهم خلال مجموعة متنوعة من برامج التدريب المهني، والهندسي، والميكانيكي، والتجاري.

ويطمح الفريق إلى تحقيق الحلم الأكبر بالمشاركة في البطولات العالمية منها “لو مان 24 ساعة” المرموقة مع فريق سعودي.

المشاركة الدولية الأولى:

ويتخذ فريق “ذيبة موتورسبورت” أولى خطواته في موسم 2022، وذلك بمشاركته في بطولة جي تي الدولية المفتوحة، وهي أعلى مستوى من مستويات سباقات السيارات ضمن سلسة جي تي 3 في أوروبا.

و حققت الجفالي انتصارين متتاليين في أول بطولة دولية لها في حلبة إستوريل مع فريق إس بي إس، لتواصل خوض غمار المنافسة إلى جانب زميلها البريطاني والمدرب المخضرم آدم كريستودولو، في كافة السباقات المتبقية على متن سيارة مرسيدس- AMG GT3 EVO # 18.

بعد افتتاح الموسم في إستوريل، تنطلق فعاليات بطولة جي تي الدولية المفتوحة على مسار ست حلبات أخرى خلال موسم 2022، حيث تخوض الجفالي 12 سابقاً من آيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر على حلبة بول ريكارد، وحلبة سبا، وحلبة المجر، وريد بول رينغ، وحلبة مونزا، وحلبة برشلونة.

يتحلى فريق “ذيبة موتورسبورت” بالأمل والطموح والعمل الجاد لتحقيق أهداف إيجابية، وهم متحمسون لاتخاذ الخطوات الأولى في رحلة جريئة وحافلة بالتحديات لخوض منافسة عالمية على أعلى المستويات.

وقالت ريما الجفالي، مؤسسة وسائقة فريق “ذيبة موتورسبورت”: “بعد بداية موسم ناجحة في بطولة جي تي الدولية المفتوحة مع فريق إس بي إس الأسبوع الماضي، يسعدني اليوم الإعلان عن تأسيس فريق “ذيبة موتورسبورت” والكشف عن خططنا لموسم 2022″.

وأضافت: “طموحنا كفريق في رياضية السيارات يمتد إلى ما هو أبعد من المنافسة والمشاركة في السباقات العالمية، إذ أننا سنواصل العمل بجد لتمثيل المملكة العربية السعودية والوصول بوطننا الغالي إلى أبرز المستويات في عالم رياضة السيارات. كما أننا نعمل على تأسيس مساحة مميزة للمشاركة والتعلم وصقل المهارات ضمن سلسلة من برامج التدريب العملي والمهني. وكلنا أمل أن يتوج عملنا بالمشاركة يوماً ما في سباق لو مان 24 ساعة”.

وأكدت بالقول: “ستكون خطوتنا الأولى في بطولة جي تي الدولية المفتوحة في عام 2022، وهي سلسلة سباقات توفر منصة تنافسية رائدة، وفرصاً للتطور والتعلم. إنها الخطوة الأولى فقط، للمساعدة في تعزيز وتوسيع نطاق رياضة السيارات في الدولة، ودعم مشاركة الفرق والسائقين السعوديين في المحافل العالمية. أنا متحمسة لمعرفة ما الذي يخبئه لنا المستقبل”.