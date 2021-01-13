ريبين سولاقا يخوض تجربة بلغارية جديدة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) انضم المدافع العراقي ريبين سولاقا إلى نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، ليخوض تجربة جديدة في ملاعب بلغاريا.

ورحل سولاقا إلى ليفسكي صوفيا في صفقة مجانية، قادما من نادي بلغاري آخر هو أردا كاردزالي.

ويمتد عقد اللاعب صاحب الـ28 عاما مع ليفسكي صوفيا حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن ليفسكي يحتل حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري البلغاري برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.

وكان سولاقا قد شارك في 12 مباراة مع أردا هذا الموسم في الدوري البلغاري، ليساهم في احتلال الفريق المركز الرابع، وهو أحد المراكز المؤهلة للمنافسة على اللقب في المرحلة التالية من البطولة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ريبين سولاقا يخوض تجربة بلغارية جديدة

اخر الاخبار

تفاصيل صادمة بشأن طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست

اخر الاخبار

سليل عائلة آل سعود… وفاة الأمير ورجل الأعمال السعودي خالد بن عبد الله

اخر الاخبار

سبب اعتذار هيفاء وهبي عن عدم مشاركة يسرا مسلسلها الجديد

اخر الاخبار

الرأسمالية تعانق الاشتراكية في دول الرفاه

اخر الاخبار

اندونيسيا تعثر على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

اخر الاخبار

تفكيك أكبر موقع تسوق إلكتروني عالمي في “الإنترنت المظلم”

اخر الاخبار

تفكيك أكبر موقع تسوق إلكتروني عالمي في “الإنترنت المظلم”

اخر الاخبار

أسترازينيكا تطلب ترخيص لقاحها في الاتحاد الأوروبي

اخر الاخبار

الكويت يتوج بكأس ولي العهد

اخبار العراق

قائد الشرطة الاتحادية في ذي قار لتقييم الوضع الامني

اخر الاخبار

ابو رغيف يكشف عن مباحثات لعودة مهرجان بابل الدولي بنسخة رصينة

اخبار العراق

نائب يكشف عن عقد فساد جديد في وزارة التجارة بقيمة مليار و 800 مليون دينار

اخر الاخبار

صور.. انهيار الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده

اخبار العراق

تسجيل ولادة  أكثر من 25 الف طفل العام الماضي في كربلاء

اخبار العراق

الخالدي:  موازنة ٢٠٢١ تشكل قفزة كبيرة جدا مقارنة بالانفاق الفعلي للسنوات الماضية

اخبار العراق

نفط ميسان تحتفي بأفتتاح عدد من مشاريع المنافع الاجتماعية في المشرح