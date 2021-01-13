ريبين سولاقا يخوض تجربة بلغارية جديدة

(المستقلة) انضم المدافع العراقي ريبين سولاقا إلى نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، ليخوض تجربة جديدة في ملاعب بلغاريا.

ورحل سولاقا إلى ليفسكي صوفيا في صفقة مجانية، قادما من نادي بلغاري آخر هو أردا كاردزالي.

ويمتد عقد اللاعب صاحب الـ28 عاما مع ليفسكي صوفيا حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن ليفسكي يحتل حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري البلغاري برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.

وكان سولاقا قد شارك في 12 مباراة مع أردا هذا الموسم في الدوري البلغاري، ليساهم في احتلال الفريق المركز الرابع، وهو أحد المراكز المؤهلة للمنافسة على اللقب في المرحلة التالية من البطولة.