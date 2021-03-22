ريال مدريد يقرر التخلص من 3 لاعبين

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسماء 3 لاعبين سيغادرون ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقد بعض لاعبي الريال مراكزهم في التشكيل الأساسي بعد تراجع مستواهم بشكل ملحوظ، في الوقت الذي يسعى فيه الميرنجي لتوفير أكبر سيولة مالية من أجل حسم عدة صفقات بالصيف المقبل.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل مارسيلو، إيسكو وماريانو دياز، وينتظر العروض المقدمة لهم لدراستها.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد بدأ بالفعل في التخطيط للميركاتو الصيفي المقبل، سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو الراحلين.

ويرتبط الثنائي إيسكو ومارسيلو بعقود مع ريال مدريد حتى صيف 2022، بينما يمتد عقد ماريانو دياز إلى صيف 2023.

في الوقت نفسه، ألمح التقرير إلى وجود نية لدى ريال مدريد لتضمين إيسكو، ضمن صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة للملكي، عقب توديع البيانكونيري لدوري أبطال أوروبا.

وأبدى يوفنتوس رغبته أكثر من مرة في ضم إيسكو، إلا أن الصفقة دومًا ما كانت تصطدم بتمسك ريال مدريد باللاعب.

ولفت الموقع إلى أن يوفنتوس سيرحب بعرض الريال لإيسكو ومبلغ مالي للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، خاصة وأن النادي الإيطالي يعاني من أزمة مالية ولن يجد أفضل من رونالدو للحصول على أموال سريعا.