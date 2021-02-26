ريال مدريد يستهدف لاعبا إيطاليا

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يستهدف تدعيم وسط ملعبه في الصيف المقبل، بصفقة من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن زين الدين زيدان، مدرب الريال، وضع الإيطالي مانويل لوكاتيلي، لاعب ساسولو، نصب أعينه لتدعيم وسط ملعب الميرنجي.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان يراقب لوكاتيلي باستمرار في الفترة الأخيرة، للحكم على مستواه، قبل التقدم بعرض لضمه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الثلاثي توني كروس، وكاسيميرو، ولوكا مودريتش، قدما مستويات رائعة على مدار فترات طويلة، وقادا الريال لتحقيق ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا أعوام 2016، و2017، و2018، وقد حان الوقت لتجديد الدماء.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن مهمة ريال مدريد في ضم لوكاتيلي لن تكون سهلة، خاصة وأنه لا توجد نية لدى ناديه في بيعه، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2023.

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