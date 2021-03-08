ريال مدريد يراقب نجم مانشستر سيتي

المستقلة/- أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي.

ويعاني محرز في مانشستر سيتي، من الغياب عن التشكيل الأساسي تحت قيادة بيب جوارديولا، الذي يفضل برناردو سيلفا ورحيم سترلينج.

وبحسب موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن ريال مدريد يدرس ضم محرز في الصيف المقبل، لتدعيم خط هجومه، في ظل تدني مستوى الثلاثي ماركو أسينسيو ورودريجو وفينيسيوس، إلى جانب الإصابات المستمرة التي تلاحق إيدين هازارد.

وأشار التقرير، إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، معجب كثيرا بقدرات محرز، ويرى أنه سيكون مناسبا لطريقة لعبه.

وأوضح التقرير، أن أداء محرز مع مانشستر سيتي أمام آرسنال وإيفرتون ووست هام وولفرهامبتون، جذب أنظار زيدان، ونال إعجابه.

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