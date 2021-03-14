رويترز : كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة بايدن اجراء اتصالات سرية معها

المستقلة /- قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لـ”رويترز”، إن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة جو بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات منها، بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول أن “الإدارة بذلت جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية من خلال عدة قنوات بدءا من منتصف فبراير الماضي”.

وأضاف: “حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونغ يانغ، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلب للتعقيب بعد”.

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