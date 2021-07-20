رونالدو يقترب من مانشستر سيتي

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في الصيف الجاري.

وارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، رغم تبقي موسم آخر في عقده.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن رونالدو مرشح بقوة لارتداء قميص السيتيزنس بدءا من الموسم المقبل.

وأضاف التقرير، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يبحث عن مهاجم من طراز فريد لقيادة هجوم السيتي بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى برشلونة.

وأشار التقرير، إلى أن تعقد مفاوضات مانشستر سيتي مع توتنهام لضم هاري كين، هو ما حوّل الدفة تجاه كريستيانو رونالدو.

وختم التقرير، بأن مانشستر سيتي على علم بأن يوفنتوس لديه اهتمام بمهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، وبالتالي من المتوقع أن يعرض السيتي على البيانكونيري عقد صفقة تبادلية تشمل الثنائي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

قرار بيريز يصدم جماهير ريال مدريد

رياضية

جلطة دماغية تنهي حياة بطل كمال أجسام عراقي

اخر الاخبار

رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الصحة ويكلف آخر

ثقافة وفنون

صور.. إنطلاق عرض مسرحية “كوكو شانيل” لـ شريهان

اخبار العراق

العراق .. تشيع جنازات ضحايا هجوم “ليلة الأضحى” الدامي

اخبار مصر

مصر.. بلاغ عاجل من علاء وجمال مبارك يكشف مفاجآت صادمة

اخر الاخبار

 مهاجمة رئيس مالي بالسكين اثناء صلاة العيد

اخر الاخبار

 مهاجمة رئيس مالي بالسكين اثناء صلاة العيد

اخر الاخبار

الصين تنفي اتهامات بوقوفها خلف هجمات سيبرانية استهدفت مايكروسوفت

اخر الاخبار

فيلم “بنات الشمس” يفتتح مهرجان “موسكو” للسينما الكردية بدورته الاولى في روسيا

اخبار العراق

اليونسيف : تفجير مدينة الصدر تذكير مروع بالعنف الذي يواجهه أطفال العراق

اخبار العراق

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر

اخر الاخبار

إلهام الفضالة تحسم الجدل.. هل زوجها شهاب جوهر متزوج أم مطلق؟

اخبار العراق

العراق ..  30 قتيلًا و50 مصابًا حصيلة حادث تفجير الصدر 

اخر الاخبار

شاهد : قصف صاروخي أثناء صلاة العيد في العاصمة كابول

اخبار العراق

ارتفاع حصيلة انفجار مدينة الصدر إلى 35 قتيلاً و57 جريحاً

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز