روسيا تطرد 20 دبلوماسيًا أوروبيًا

المستقلة /- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن طرد 20 دبلوماسيا أوروبيًا.

وبحسب ما أعلنت الخارجية الروسية، فإن جميعهم يحملون الجنسية التشيكية، وذلك ردا على قرار التشيك ترحيل 18 موظفا من سفارة موسكو لدى براغ.

كما أكدت الوزارة، في بيان، استدعاء سفير براغ لدى موسكو، فيتيزسلاف بيفونكا، للإعراب عن احتجاج حاسم له على إجراء السلطات التشيكية بحق السفارة الروسية.

وذكرت الوزارة أنها أبلغت بيفونكا بإعلان 20 موظفا في السفارة التشيكية لدى موسكو شخصيات غير مرغوب فيها حيث تم التوجيه لهم بمغادرة أراضي روسيا حتى انقضاء يوم 19 أبريل.