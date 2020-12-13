روسيا تدرس فرض رسوم جمركية على صادراتها من القمح

المستقلة/- تدرس روسيا، أكبر دولة مُصدرة للقمح في العالم، فرض رسوم جمركية على صادراتها من القمح بقيمة تصل إلى 27 دولارًا للطن.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن موسكو ترغب في وضع رسوم جمركية على صادرات القمح في الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو من العام 2021، للحد من ارتفاع أسعار السلع في ذلك الحين في موسكو.

ووفقًا لموقع “برو فارمر”، فإن الاقتراح المقدم من الحكومة الروسية، والذي تجرى مناقشته حاليًا، يضم تحديد قيمة موحدة على الطن كرسوم جمركية إضافية، عند 2000 روبل أو (27.3 دولار للطن بالأسعار الحالية)، على أن يتم تطبيقها موحدة على كافة الأصناف والفئات الخاصة بالمحصول لتسهيل عملية التحصيل. وأرجعت مصادر في الحكومة الروسية، هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية محليًا في روسيا.