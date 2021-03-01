رغم اتمام القانون ..نائب يستغرب من عدم ادراج الموازنة في جلسة اليوم

رغم اتمام القانون ..نائب يستغرب من عدم ادراج الموازنة في جلسة اليوم

المستقلة /- استغرب النائب منصور البعيجي من عدم ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال جلسة اليوم بالرغم من اتمام القانون من قبل اللجنة المالية بعد اجراء التعديلات اللازمة على القانون وهو جاهز للتصويت .

وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين , ان الفقرة الوحيدة التي لم تحسم هي حصة اقليم كردستان وذلك بسبب عدم تسليم حكومة الاقليم ايرادتها النفطية وغيرها الى الحكومة الاتحادية بالرغم من زيارة عدة وفود من قبل الاقليم الى بغداد ولكنهم لايرغبون بتسليم الايرادات اسوة بالمحافظات الاخرى .

واوضح ان تاخير اقرار قانون الموازنة الى الان بالرغم من جاهزيتة للتصويت هو امر غير مقبول وسيضر باقتصاد البلد وقوت الشعب وسيسبب ازمة كبيرة على اعتبار ان كل شيء متعطل بسبب عدم اقرار الموازنة والجميع يترقب اقرارها بأسرع وقت .

واضاف انه من غير المقبول ان تعطل موازنة البلد بسبب حكومة اقليم كردستان التي ترفض ان تسلم ايرادتها وتريد ان تأخذ فقط وهذا الامر لن نسمح به نهائيا لانه من غير الممكن ان نعطي حصة الى حكومة كردستان على حساب محافظاتنا المحرومة .

وطالب البعيجي رئاسة مجلس النواب بان تعرض قانون الموازنة بجلسة علنية امام الشعب وتترك الامر الى ممثلين الشعب من اجل ان يتم التصويت عليه وانهاء هذه الازمة وان كانت حكومة الاقليم تريد حصتها فعليها ان تسلم ايرادتها فبدون ان تسلم النفط والايرادت الاخرى لن نصوت على حصة الاقليم نهائيا .