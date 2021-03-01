رغم اتمام القانون ..نائب يستغرب من عدم ادراج الموازنة في جلسة اليوم

المستقلة /- استغرب النائب منصور البعيجي من عدم ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال جلسة اليوم بالرغم من اتمام القانون من قبل اللجنة المالية بعد اجراء التعديلات اللازمة على القانون وهو جاهز للتصويت .

وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين , ان الفقرة الوحيدة التي لم تحسم هي حصة اقليم كردستان وذلك بسبب عدم تسليم حكومة الاقليم ايرادتها النفطية وغيرها الى الحكومة الاتحادية بالرغم من زيارة عدة وفود من قبل الاقليم الى بغداد ولكنهم لايرغبون بتسليم الايرادات اسوة بالمحافظات الاخرى .

واوضح ان تاخير اقرار قانون الموازنة الى الان بالرغم من جاهزيتة للتصويت هو امر غير مقبول وسيضر باقتصاد البلد وقوت الشعب وسيسبب ازمة كبيرة على اعتبار ان كل شيء متعطل بسبب عدم اقرار الموازنة والجميع يترقب اقرارها بأسرع وقت .

واضاف انه من غير المقبول ان تعطل موازنة البلد بسبب حكومة اقليم كردستان التي ترفض ان تسلم ايرادتها وتريد ان تأخذ فقط وهذا الامر لن نسمح به نهائيا لانه من غير الممكن ان نعطي حصة الى حكومة كردستان على حساب محافظاتنا المحرومة .

وطالب البعيجي رئاسة مجلس النواب بان تعرض قانون الموازنة بجلسة علنية امام الشعب وتترك الامر الى ممثلين الشعب من اجل ان يتم التصويت عليه وانهاء هذه الازمة وان كانت حكومة الاقليم تريد حصتها فعليها ان تسلم ايرادتها فبدون ان تسلم النفط والايرادت الاخرى لن نصوت على حصة الاقليم نهائيا .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “عن معجزة حملها وأسرار مقتل زوجها”.. مها أبو عوف تتحدث

اخبار العراق

المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية في بغداد بلقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

اخر الاخبار

مستثمرو Da Vinci Capital يطالبون مؤسس تيلغرام بتعويضات

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي