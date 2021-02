رسميًا.. كيم كارداشيان تتقدم بأوراق الطلاق من زوجها

المستقلة/- منى شعلان/ تقدمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان البالغة من العمر 40 عامًا بأوراق الطلاق للمحكمة رسميًا بعد زواج استمر 6 سنوات، اليوم الجمعة، 19 فبراير، وفقًا لموقع TMZ.

جاء تقدم كيم بهذه الأوراق سعيا منها للحصول على حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفالها الأربعة. وتأتي هذه الأخبار بعد شهر واحد من تأكيدات أن كارداشيان وكاني ويست، 43 عامًا، تجريان محادثات تسوية بعد أن طلاقها منذ صيف 2020.

وصرح أحد المطلعين لمجلة US: “كيم كاردشيان ستواصل التركيز على امبراطوريتها التجارية، فهي كانت تعمل في مجال الاستشارات الفردية وهي في سلام مع حياتها الجديدة”.

بدأت نجمة The Keeping Up With the Kardashians ومغني الراب علاقتهما في أبريل 2012. في ذلك الوقت، كانت كارداشيان لا تزال متزوجة قانونيا من كريس همفريز، الذي انفصلت عنه بعد 72 يومًا فقط من الزواج، تم الانتهاء من طلاقها في يونيو 2013.

بينما كشف مصدر آخر أن كاني ويست “أصبح منهكا من أسلوب حياة عائلة كارداشيان، وأصبح لا يريد في فعل شيء معهم”، وأضاف أنه يجد برنامجهم التلفزيوني الواقعي “لا يطاق”، على حد تعبيره.

وتزوجت كيم كارداشيان من كاني ويست في هوليوود في عام 2014، ولديهما ابنتان هما نورث وشيكاغو، وابنان هما ساينت وسالم، ويشكل انفصالهما الطلاق الثالث لكارداشيان بعد زواجها من كلا من لاعب كرة السلة كريس همفريز، وقبله المنتج الموسيقي دامون توماس.