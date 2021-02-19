رسميًا.. كيم كارداشيان تتقدم بأوراق الطلاق من زوجها

المستقلة/- منى شعلان/ تقدمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان البالغة من العمر 40 عامًا بأوراق الطلاق للمحكمة رسميًا بعد زواج استمر 6 سنوات، اليوم الجمعة، 19 فبراير، وفقًا لموقع TMZ.

جاء تقدم كيم بهذه الأوراق سعيا منها للحصول على حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفالها الأربعة. وتأتي هذه الأخبار بعد شهر واحد من تأكيدات أن كارداشيان وكاني ويست، 43 عامًا، تجريان محادثات تسوية بعد أن طلاقها منذ صيف 2020.

وصرح أحد المطلعين لمجلة US: “كيم كاردشيان ستواصل التركيز على امبراطوريتها التجارية، فهي كانت تعمل في مجال الاستشارات الفردية وهي في سلام مع حياتها الجديدة”.

بدأت نجمة The Keeping Up With the Kardashians ومغني الراب علاقتهما في أبريل 2012. في ذلك الوقت، كانت كارداشيان لا تزال متزوجة قانونيا من كريس همفريز، الذي انفصلت عنه بعد 72 يومًا فقط من الزواج، تم الانتهاء من طلاقها في يونيو 2013.

بينما كشف مصدر آخر أن كاني ويست “أصبح منهكا من أسلوب حياة عائلة كارداشيان، وأصبح لا يريد في فعل شيء معهم”، وأضاف أنه يجد برنامجهم التلفزيوني الواقعي “لا يطاق”، على حد تعبيره.

وتزوجت كيم كارداشيان من كاني ويست في هوليوود في عام 2014، ولديهما ابنتان هما نورث وشيكاغو، وابنان هما ساينت وسالم، ويشكل انفصالهما الطلاق الثالث لكارداشيان بعد زواجها من كلا من لاعب كرة السلة كريس همفريز، وقبله المنتج الموسيقي دامون توماس.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن