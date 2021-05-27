رسمياً : ‏ريال مدريد يعلن عن رحيل زيدان من تدريب الفريق

المستقلة /- أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا ظهر اليوم الخميس، لإعلان رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن منصبه.

وقال بيان للنادي عبر موقعه الإلكتروني: “يُعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا”.

وأضاف البيان: “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.

وأتم: “زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائمًا منزله”.

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