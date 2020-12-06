رسالة نارية من نجل حسن يوسف لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي والسبب والده

المستقلة/ منى شعلان/ هاجم الفنان عمرو حسن يوسف إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لعدم دعوة والده إلى حضور فعاليات الدورة 42 من المهرجان المنعقد حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وكتب عمر حسن يوسف ، فى منشورًا له عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، قائلا:”لما حسن يوسف يبقي مش بيتعزم علي مهرجان القاهرة، والمهرجان مليان شوية إنفلوينسيرس علي شوية راقصات ، يبقي أكيد في حاجة غلط ، اللي ماسكين المهرجانات بقوا شوية بهلوانات”.

وفى سياق آخر ، علق الفنان حسن يوسف، على شائعة مرضه التي انتشرت مؤخراً، قائلا: “أين ضمير المجتمع وأخلاقه.. افتحوا المصحف شوية، وليس من الدين أن يروع الإنسان آخر، والنبي عليه السلام نهى صحابي عندما روع آخر، وكانوا في غزوة بالنهي عن ذلك لأنها بها أذي نفسي للإنسان ولا يصح ذلك”.

وأضاف يوسف، في تصريحات تلفزيونية، قائلا : “ياريت الناس تبطل الإشاعات السخيفة دي، شائعات تسببت في أذى نفسي كبيرة للأسرة وأنا بصحة جيدة، كما أن الكثير من الأصدقاء اتصلوا للاطمئنان على صحتي، ولا أعرف الاستفادة من نشر الشائعة”.