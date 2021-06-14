رسالة غامضة من سمية الخشاب لمتابعيها: ربنا يخلصنا من أشكالكم

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب رسالة غامضة لجمهورها عن من يحاولون ابتزاز الآخرين، وكذلك لمن يتعرضون لهذا الأمر.

وكتبت سمية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “ورسالة لكل مبتز مريض فاكر إنه اللي خلقه مخلقش غيره: “ربنا يخلصنا من أشكالكم”.

وأضافت: “والمبتزين دول كتروا أوي خصوصا في الجيل الجديد وللأسف فيه بنات وأولاد كتير بتتعرض للابتزاز وبيفضلوا عايشين في ذل وإهانة فترات طويلة جدا وده بيهلك صحتهم النفسية وبيكسرهم”.

وتابعت: “متسمعوش كلام أي مبتز مريض وأوعوا تنفذوا أي حاجة من اللي بيطلبها عشان لو نفذتوا مرة هيعجبه الموضوع وهيكمل في الابتزاز وفي اقرب وقت seek support من أقرب الناس ليكوا أو من الجهات المختصة”.

وفى سياق آخر حققت أغنية “أوعدك” للفنانة سمية الخشاب والفنان عمر كمال مشاهدات عالية تخطت 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في أقل من أسبوع على طرحها، والأغنية من كلمات وألحان أحمد سوسة، وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج نهال نبيل.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسلسل “موسى” الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج محمد سلامة.

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