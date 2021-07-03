رسالة رومانسية من ديانا كرزون لزوجها في عيد ميلاده

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الإعلامي معاذ العمري، من خلال رسالة رومانسية، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”.

ونشرت كرزون صورة تجمعهما وكتبت قائلة: “عيدك هالسنة أكيد مميز بالنسبة إلك.. وجود سلمى عيدك هالسنة.. الفرحة واللهفة يلي بشوفها بعيونك بكل لحظة بتشوفها فيها”.

وأضافت: “كل مرة كنت بتحكي معها بصوت عالٍ وهي بعدها في بطني.. وبتستنى تيجي على هالدنيا، والله لا يحرمنا منك حبيبي والعمر کله يا رب”.

وكانت ديانا كرزون قد كشفت عن اسم طفلتها من زوجها معاذ العمري، بعد زواج استمر أقل من عام، حيث أطلقت عليها اسم “سلمى”.

ووجهت الشكر للجميع على المشاعر الطيبة التي غمروها بها، كما وجهت الشكر للطبيب الذي ساعدها على إنجاب طفلتها، وكذلك المستشفى التي وضعت بها مولودتها، وأيضاً بنك الخلايا الجذعية، الذي قام بتخزين خلايا الطفلة.

‏وكتبت قائلةً: “شكراً للجميع على كلامكم الطيب، ومشاعركم النبيلة التي غمرتونا فيها، وكنتم جزءاً من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى (سلمى)”، متابعة: “اسمحولي أشكر الدكتور عمر العمري، هذا الإنسان الرائع، ومستشفى فرح المرأة والطفل على الاستقبال والاهتمام الرائع والكادر الطبي الفخم، وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله”، وعقبت: “وبنك الخلايا الجذعية على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا”.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وزوجها الإعلامي معاذ العمري، قد احتفلا بزفافهما في حفل اقتصر على حضور عدد قليل من العائلتين، في ظل القوانين التي تمنع التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

 

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