رسائل دعم للفنانة إليسا بعد حديثها عن الأمومة

المستقلة/- منى شعلان/ حرص عدد من المشاهير ومحبي الفنانة اللبنانية إليسا ، على تقديم رسائل الدعم لها بشأن أمنيتها في أن تصبح أم،من خلال تغريدة لها قالت فيها:”أنا كان عندي هاجس إنه كون أم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنه لقيت أنه دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من أنه كون أم بس واكتشفت أنه تأثيري طال آلاف الأشخاص”.

وعلقت الفنانة نوال الزغبي عبر تغريدة قائلة:”دورك بالمجتمع كتير كبير ومهم أنا وكل الناس بتحبك ونفتخر فيكي”، لترد عليها إليسا قائلة:”وأنا أحبك أكثر لأنك إنسانة طيبة وبتتحبى”.

كما قالت الإعلامية اللبنانية نيكول حجل :”أنت تجسدين جمال ونقاوة الامومة والقلب الأبيض وكل كلام ما عدا ذلك هو انحطاط، لتعلق إليسا عليها قائلة:” نيكول الجميلة قلبا وقالبا، انشالله قريبا بشوفك احلى إم بعد المحنة اللي مرقتي فيها وبتنتصري بروحك الحلوة وبحبك لولادك”.

من جانبه كتب الملحن اللبناني وسام الأمير:” انتي الحياة والفرح قلب مع شريطانتي لهم بمثابة ام لملايين من المحبين بي كافة ارجاء العالم والذين يخافون عليكي والحياة هي الام العذراء تكون معك وانتي قلبك مليان محبة وعاطفة وكبير دايماً ينشر عطف وأمومة على كل الدني”.

لتتفاعل إليسا مع رسالته ، قائلة:” حبيب قلبي يا وسام؛ الله يحميك و يقويك وتضل أمير بأخلاقك وبموهبتك.

وكانت الفنانة أطلقت الحلقة السابعة، منذ يومين،من “بودكاست إليسا”، الذي يُبث عبر إحدى منصات الأغاني، وتحدثت عن والدتها ودورها في حياتها، “أنا فخورة بكل الأمور التي قدمتها لي، أنا فخورة بشكلي لأنني أشبهك، وأخذت منك الشخصية القوية وروح الدعابة”، وشكرت الفنانة والدتها: “أشكرك على الوقت اللي كرستيه لي وأخواتي أنت ما عشتي بحياتك إلك”.

وركزت على رغبتها في أن تصبح أم حتى بدأت تتخطى تلك المشاعر والأفكار تدريجيًا، تلك الحلقات التي تطلقها الفنانة لتحكي عن سيرتها الفنية والشخصية ليس عن طريق الكتابة لكن من خلال الحكي بصوتها، وهي تجربة تُعد الأولى من نوعها للفنانين على مستوى الوطن العربي.

وقالت إليسا خلال الحلقة الصوتية السابعة: “وقت كنت أصغر عُمرًا، كانت والدتي تسألني لم لا أتبنى ولدًا، وكنت أقع في حُب طريقة تفكيرها تلك، وكان عندي هاجس أكون أم، ويمكن هذه الفكرة سيطرت على فترة من الزمن، وتبدلت الأمور تدريجيًا عندما اقتنعت بكوني امرأة ذات تأثير على الآلاف من الأشخاص، وهو الأمر الهام أكثر من أن أكون أم لولد أو ولدين”.

ولفتت الفنانة إلى دور وقيمة وجود الأهل في حياة الأشخاص، وتعلّق إليسا: “وقت كان والدي مريضا كنت أهتم به وكان دائمًا مع والدتي يدعوان من الله أن يتحول التراب إلى ذهب عندما احمله بين يدي وأنا واصقه أنه بفضل دعواتهما أعطاني الله الكثير ولا يزال يعطيني من خيراته”.