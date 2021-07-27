رد قاسى من ضاحى خلفان على الغنوشى بعد اتهامه الإمارات بالوقوف وراء ما حصل في تونس

رد قاسى من ضاحى خلفان على الغنوشى بعد اتهامه الإمارات بالوقوف وراء ما حصل في تونس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على اتهام رئيس البرلمان التونسي المعزول، راشد الغنوشي، الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس، وباستهداف حركة “النهضة”.

وعبر سلسلة تغريدات ساخرة، على صفحته الشخصية في “تويتر”، قال ضاحي خلفان: “جاء ضباب في بلد ما.. ووقعت عدة حوادث سير…والسبب الامارات. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه…والسبب الإمارات”.

وكتب في تغريدة أخرى: “ضاع بعير لراعي إبل في الصحراء…والسبب الإمارات”

وأضاف: “صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني كف….كان السبب الإمارات”.

كما سخر في تغريدة قائلا “تخيلوا…أسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في إفريقيا…هذه من جابها…من نشرها..الإمارات”.